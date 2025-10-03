В главного тренера "Сочи" Крикунова попала шайба во время матча КХЛ

Специалисту оказали помощь, и он продолжил работать на матче

Главный тренер "Сочи" Владимир Крикунов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 3 октября. Главному тренеру "Сочи" Владимиру Крикунову шайба попала в голову во время домашнего матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с владивостокским "Адмиралом".

В первом периоде игрок "Сочи" выкинул шайбу из-за своих ворот, она прилетела на скамейку игроков и попала Крикунову в голову. 75-летнему тренеру тут же оказали медицинскую помощь, он продолжил работать на матче.

После первого периода "Адмирал" ведет со счетом 2:1.