Усман Нурмагомедов завоевал титул чемпиона PFL в легком весе

В поединке, прошедшем в Дубае, россиянин победил ирландца Пола Хьюза

Редакция сайта ТАСС

Усман Нурмагомедов © Francois Nel/ Getty Images

ДУБАЙ, 4 октября. /ТАСС/. Россиянин Усман Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом в титульном поединке в легкой весовой категории Professional Fighters League (PFL). Поединок прошел в Дубае.

Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей. Первый поединок между спортсменами прошел 26 января и также закончился победой российского бойца решением судей.

Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Всего на счету 27-летнего бойца 20 побед и ни одного поражения. Еще 1 бой был признан несостоявшимся.

Хьюзу 28 лет. В смешанных единоборствах он потерпел 3-е поражение при 14 победах.