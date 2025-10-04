Передача Малкина помогла "Питтсбургу" победить в предсезонном матче НХЛ

Команда российского нападающего выиграла в овертайме со счетом 5:4 у "Баффало"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © AP Photo/ Gene J. Puskar

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился результативной передачей в домашнем предсезонном матче против "Баффало".

Для Малкина это вторая игра перед стартом сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой он принял участие. До этого он сыграл в домашней встрече с "Коламбусом" (4:1), которая прошла 28 сентября, но не сумел отличиться в ней результативными действиями.

"Питтсбург" выиграл матч со счетом 5:4 в овертайме. Два гола на свой счет записал капитан команды Сидни Кросби. Сначала канадский нападающий сравнял счет в конце третьего периода, а затем оформил дубль, забросив на 9-й секунде овертайма.

Прошедшая встреча стала последней для "Питтсбурга" перед началом сезона. Регулярный чемпионат НХЛ команда начнет гостевым матчем против "Нью-Йорк Рейнджерс" в ночь на 8 октября.