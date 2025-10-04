Хоккеист Тарасенко забросил первую шайбу после перехода в "Миннесоту"

Форвард отличился в победной игре против "Чикаго"

Нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко © IMAGN IMAGES via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко забросил первую шайбу после перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота".

Российский нападающий поразил ворота "Чикаго" в гостевом предсезонном матче, положив начало волевой победе "Мииннесоты". Команда сумела отыграть отставание в две шайбы и победить со счетом 3:2. Результативной передачей в победном голе отметился российский форвард Кирилл Капризов.

Тарасенко провел третий матч за "Миннесоту" после перехода в клуб в результате обмена из "Детройта" 30 июня. До этого он отличился результативной передачей в игре с "Виннипегом" (3:2) и не набрал очков во встрече против "Далласа" (2:5). Оба матча прошли на льду "Миннесоты".

"Миннесота" провела последний матч перед началом сезона НХЛ. Регулярный чемпионат клуб начнет в ночь на 10 октября в гостях против "Сент-Луиса".