Футболисты "Бенфики" и Моуринью заразились вирусом перед матчем с "Порту"

Встреча чемпионата Португалии, запланированная на 5 октября, может быть перенесена

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью © Alex Broadway/ Getty Images

ТАСС, 4 октября. Несколько футболистов "Бенфики" и представителей тренерского штаба, включая Жозе Моуринью, заразились вирусной инфекцией перед матчем чемпионата Португалии против "Порту". Об этом сообщила газета A Bola.

По информации источника, следующие несколько часов станут решающими в вопросе проведения игры, которая должна состояться 5 октября.

Согласно регламенту чемпионата Португалии, матч могут перенести в том случае, если у команды не будет доступно минимум 13 игроков, включая одного вратаря. При этом невозможность футболистов принять участие во встрече должно быть подтверждено органами здравоохранения. Как уточняет издание, в "Бенфике" пока не задумываются о варианте с переносом игры, поскольку сложившаяся ситуация не кажется серьезной.

Моуринью возглавил "Бенфику" 18 сентября. На данный момент команда замыкает тройку лидеров чемпионата Португалии с 17 очками после 7 туров. Лидером турнира является "Порту", набравший 21 очко.