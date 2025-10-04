Победитель Супербоула и брат бывшего чемпиона UFC Джона Джонса умер в 39 лет

Причины смерти не сообщаются

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Бывший защитник ряда клубов североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) американец Артур Джонс умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщила пресс-служба "Балтимор Рэйвенс", в составе которого он стал победителем Супербоула.

Причины смерти не называются.

Джонс был выбран на драфте NFL в 2010 году "Балтимор Рэйвенс" под общим 157-м номером. Он выступал за команду до 2013 года, выиграв Супербоул (2012). Позднее защищал цвета "Индианаполис Колтс" и "Вашингтон Коммандерс". Профессиональную карьеру он завершил в 2017 году.

Артур Джонс является старшим братом Джона Джонса - бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой и тяжелой весовых категориях. В смешанных единоборствах американец одержал 28 побед при одном поражении, еще один бой был признан несостоявшимся. О завершении карьеры Джон Джонс объявил в июне.