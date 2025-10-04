"Ювентус" запретил трем болельщикам посещать матчи из-за расистских кричалок

Дискриминации подвергся полузащитник команды Уэтсон Маккенни

Редакция сайта ТАСС

Болельщики "Ювентуса" © Gabriele Maltinti/ Getty Images

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" запретил трем болельщикам посещать матчи из-за расистских кричалок. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Инцидент произошел 24 августа во время домашнего матча первого тура чемпионата Италии против "Пармы" (2:0). Дискриминационным и расистским кричалкам подвергся американский полузащитник туринцев Уэтсон Маккенни, когда тренировался на поле после завершения игры. Личности трех болельщиков удалось установить благодаря системе видеонаблюдения.

"Ювентус" не в первый раз применяет наказание согласно правилам внутреннего регламента, известного как "Кодекс поведения". Ранее клуб применял санкции по отношении к болельщикам после матчей против "Ромы" (30 декабря 2023 года) и "Торино" (9 ноября 2024 года).