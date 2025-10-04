15 россиян выступят на ноябрьском чемпионате мира по прыжкам на батуте

Турнир пройдет с 5 по 9 ноября в испанской Памплоне

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. 15 российских спортсменов вошли в финальную заявку на чемпионат мира по прыжкам на батуте, который пройдет с 5 по 9 ноября в испанской Памплоне. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

На турнире выступят Данила Касимов, Дмитрий Нартов, Кирилл Козлов, Максим Диденко, Мария Михайлова, Анна Корнетская, София Аляева и Анжела Бладцева (все - прыжки на батуте), Кирилл Пантелеев, Михаил Юрьев, Сергей Финиченко, Александра Лямина, Арина Каляндра, Михаил Заломин и Галина Бегим (все акробатическая дорожка/двойной минитрамп).

По решению Международной федерации гимнастики (FIG) россияне и белорусы на турнирах FIG могут выступать только в нейтральном статусе.

Российские спортсмены последний раз выступали на чемпионате мира в 2021 году в Баку и заняли там первое общекомандное место с пятью золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами. Вторыми тогда были китайцы (2-2-0), третьими - представители Великобритании (2-1-2).