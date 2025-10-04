Погребняк рассказал, что его тепло встретили в Англии на матчах "Фулхэма"

Футболист выступал за команду в 2012 году

Павел Погребняк © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бывшего футболиста "Фулхэма" и сборной России Павла Погребняка тепло встретили в Англии на матчах лондонской команды. Об этом Погребняк рассказал ТАСС.

Погребняк выступал за "Фулхэм" в 2012 году, также в Англии он играл за "Рединг".

"Я посетил матчи "Фулхэма" с "Манчестер Юнайтед" и "Бристолем". Было очень приятно оказаться на знакомой мне арене, встретили доброжелательно. Люди, которые сопровождали меня, остались на своих местах еще с моего выступления за клуб, - сказал Погребняк. - Такая теплая встреча. Еще пообщались с некоторыми футболистам, например, Адамом Траоре. Веселая английская атмосфера. Я приехал туда по собственному желанию. Футбол - как все было на высшем уровне, так и осталось. Англия - футбольная страна, на которую стоит равняться".