Ассоциация футбола Узбекистана подтвердила переговоры с Фабио Каннаваро

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что итальянец возглавит команду 6 октября

Редакция сайта ТАСС

Фабио Каннаваро © Justin Setterfield/ Getty Images

ТАШКЕНТ, 4 октября. /ТАСС/. Ассоциация футбола Республики Узбекистан (АФУ) подтвердила ведение переговоров с итальянским специалистом Фабио Каннаваро, который, по данным СМИ, в ближайшее время может стать главным тренером национальной сборной.

"Руководство АФУ ведет переговоры с одним из ярких звезд недавнего прошлого, победителем чемпионата мира, известным итальянским специалистом Фабио Каннаваро, признанным лучшим футболистом мира в 2006 году. Подробные и официальные сообщения о переговорах будут опубликованы на страницах АФУ. Просим представителей СМИ не доверять неофициальным и необоснованным сообщениям, распространяемым в социальных сетях", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал журналист Фабрицио Романо, итальянский специалист согласился занять пост сборной Узбекистана по футболу, о его назначении планируют объявить 6 октября.

Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских "Удинезе" и "Беневенто", "Аль-Насре" из Саудовской Аравии, китайских "Гуанчжоу" и "Тяньцзине", последним местом его работы было хорватское "Динамо" из Загреба. В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем "Золотого мяча" в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские "Наполи", "Парму", "Интер" и "Ювентус", испанский "Реал" и "Аль-Ахли" из ОАЭ.

Сборная Узбекистана впервые сыграет на чемпионате мира по футболу в 2026 году. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в нем впервые примут участие 48 команд.