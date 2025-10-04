Футболист "Кайрата" Сорокин рассказал об ажиотаже перед матчем с "Реалом"

Казахстанский клуб уступил на своем поле со счетом 0:5 в матче Лиги чемпионов

Редакция сайта ТАСС

Килиан Мбаппе ("Реал") и Егор Сорокин ("Кайрат") © Алихан Сариев/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ажиотаж перед матчем Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом" был большим, все люди в городе ярко приветствовали футболистов казахстанского клуба. Об этом ТАСС рассказал защитник "Кайрата" Егор Сорокин.

30 сентября "Кайрат" в Алма-Ате уступил мадридскому "Реалу" (0:5) в первом домашнем матче Лиги чемпионов.

"Честно сказать, в Казахстане я впервые, наверное, увидел такой ажиотаж. Мы выезжаем на матчи с базы. Перед игрой с "Реалом" люди иногда бибикали на машинах, иногда просто открывали окна, махали, снимали на телефоны. Это продолжалось до самого стадиона, - сказал Сорокин. - Когда подъезжали к стадиону, увидели большое количество людей с флагами, шарфами, атрибутикой, это придало какой-то внутренний импульс и заряд. Потому что видели, что болельщики вместе с тобой проживают этот момент в преддверии матча. Дали большой энергетический импульс. Потом приехали на стадион, начали готовиться к матчу".

"Для сравнения я впервые в Казахстане увидел вот что. Обычно мы приезжаем на стадион, осматриваем поле до разминки. Когда приехали перед матчем с "Реалом", то уже был полный стадион. Такой эффект "вау" был. Хотя обычно все приходят на арену к началу матча. В этот раз почти забитый полностью стадион был даже до разминки", - добавил футболист.

Также Сорокин рассказал, как проходило время до матча в день игры. "Я в принципе как и всегда просыпаюсь, иду на завтрак, после него отдыхаю, стараюсь поменьше уделять времени телефону, чтобы не отвлекаться, - отметил он. - Как-то в голове прокручиваю игровые моменты, возможно, как я буду действовать на футбольном поле в той или иной ситуации. Потом мы идем всей командой на активацию, небольшая разминка в зале, какие-то мини-игры. Потом обед, время сна - час или час и 15 минут сплю. После этого собираюсь на игру. Могут быть теоретические занятия, тет-а-тет с тренерами. Условно говоря, вызывают защитников, какие-то моменты проговаривают, установка и выезд на матч".

"В этот раз меня отдельно не вызывали, наш главный тренер Рафаэль Радикович Уразбахтин уделил на установке чуть больше времени общекомандным действиям. На этом все", - заключил футболист.

Об игре и плане на матч

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо отметил начало игры в исполнении "Кайрата". "Нашей задачей было не нервничать с первых минут, чтобы сразу показали, что мы можем играть в футбол, можем оказать достойный уровень сопротивления. Заводить в какие-то рамки соперника, играя даже против такого гранда, как "Реал", - сказал Сорокин. - Но нужно так действовать на протяжении всего матча, а не только 20 минут. Начало и в правду было хорошим, многих это удивило, кто смотрел матч на стадионе или по телевизору".

"Я в принципе всю игру помню. Таким знаковым моментом был наш розыгрыш, когда мы сразу могли забить. На первой секунде, возможно, был бы самый быстрый гол в Лиге чемпионов. Что касается самой игры, то, может, какие-то моменты в плане командных действий, как можно было сыграть в разных ситуациях лучше, чтобы предотвратить ошибки. Также и с моментами, чтобы использовать их и показать максимум, чтобы это принесло нам какой-то положительный результат. Игра сложилась непросто, результат как бы показал, что у команд разные весовые категории, но мы старались отдаваться полностью, потому что много людей смотрело и переживало. Всем нам хотелось проявить себя с лучшей стороны", - добавил футболист "Кайрата".

"Кайрат" стал второй командой из Казахстана, которая выступает в основном этапе Лиги чемпионов. В 2015 году до группового этапа дошла "Астана".