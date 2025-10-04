Фигуристы Дэвис и Смолкин завоевали золото на Мемориале Дениса Тена

Танцевальный дуэт выступает за Грузию с 2023 года

Диана Дэвис и Глеб Смолкин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

АЛМА-АТА, 4 октября. /ТАСС/. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду за Грузию, одержали победу на Мемориале Дениса Тена. Соревнования прошли в Алма-Ате.

По сумме двух программ спортсмены набрали 193,14 балла. Второе место заняли американцы Уна Браун и Гейдж Браун (178,86), третьими стали Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров из Швеции (177,25).

Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии в июне 2023 года после соответствующего одобрения Федерации фигурного катания на коньках России.

Дэвис 22 года, она является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 26 лет. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. После перехода в сборную Грузии они стали победителями турниров Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) и Budapest Trophy.

Турнир посвящен памяти бронзового призера Олимпийских игр - 2014, призера чемпионатов мира Дениса Тена.