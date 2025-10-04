Лыжник Клебо не задумывался о бойкоте Олимпиады в случае допуска россиян

Ранее совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отложил решение по вопросу допуска россиян до 21 октября

Йоханнес Клебо © Christophe Pallot/ Agence Zoom/ Getty Images

ТАСС, 4 октября. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пока не задумывался о возможном бойкоте Олимпийских игр 2026 года, если до участия в них допустят спортсменов из России. Комментарий Клебо приводит телеканал NRK.

Ранее о возможной бойкоте Олимпиады из-за возможного допуска россиян заявила многократная победительница этапов Кубка мира по лыжным гонкам шведка Линн Сван.

"Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко, - ответил Клебо на вопрос о возможном бойкоте Олимпиады в случае допуска россиян. - Посмотрим, какой будет исход, а потом поговорим об этом".

28 сентября телеканал TV2 сообщил, что FIS была настроена положительно в вопросе допуска российских спортсменов до участия в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры, однако единого мнения по этому вопросу среди членов совета организации не было. Отмечается, что если и в октябре у членов совета не будет единого мнения, то данный вопрос может быть решен голосованием. Положительное решение позволит россиянам выступить на этапах Кубка мира, которые станут отборочными соревнованиями на Олимпиаду. Первые старты по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, двоеборью и сноуборду запланированы на ноябрь.

Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкрей сообщил, что FIS может рассмотреть вопрос участия россиян в международных турнирах. Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. При этом ее президент Йохан Элиаш ранее неоднократно заявлял о необходимости допуска спортсменов обеих стран до Олимпиады 2026 года.

FIS осталась единственной федерацией, которая не приняла решения относительно возможности россиянам отобраться на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Италии в феврале. Большинство федераций оставили отстранение спортсменов из России в силе. На данный момент только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов смогли отобраться на Олимпиаду. Такую возможность еще имеют конькобежцы и шорт-трекисты.