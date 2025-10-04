Футболист "Кайрата" Сорокин отметил, что против Мбаппе было тяжело играть

Нападающий "Реала" оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов

Егор Сорокин ("Кайрат") и Килиан Мбаппе ("Реал") © Anadolu via Reuters Connect

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе является топовым футболистом, против него было непросто играть. Об этом ТАСС рассказал защитник "Кайрата" Егор Сорокин.

30 сентября "Кайрат" в Алма-Ате уступил мадридскому "Реалу" (0:5) в первом домашнем матче Лиги чемпионов. Мбаппе забил три мяча.

"Конечно, Мбаппе - топовый футболист, он находится сейчас в прайме, много забивает, приносит результат команде. Ожидал перед матчем, что будет очень непросто играть против такого футболиста, с такой скоростью и с завершением, - сказал Сорокин. - У него и такие помощники на поле находятся, ожидали, что они будут делать все, чтобы он мог поставить окончательную точку. Что и случилось. Я счастлив, что мне довелось сыграть против такого клуба, таких футболистов. Я получал максимальное удовольствие. Единственное, что расстроило, это результат".

Сорокин рассказал, что говорил главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин в перерыве и после матча.

"В перерыве сказал, что мы играем хорошо, что нужно использовать шансы, которые будут, продолжать также играть. Каких-то глобальных корректировок не было, - отметил Сорокин. - Показал пару моментов с матча, где нужно было сыграть ближе или где хорошо получилось. После матча поблагодарил всех за матч. Сказал, что претензий ни к кому нет, двигаемся дальше, у нас впереди важные матчи, нужно в раздевалке было перестраиваться на игру чемпионата".

"Кайрат" стал второй командой из Казахстана в основном этапе Лиги чемпионов. В 2015 году до группового этапа дошла "Астана".