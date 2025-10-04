Плющенко сыграет за "Локомотив" в прощальном матче футболиста Глушакова

Прощальный матч Глушакова состоится 11 октября на "Арене-Химки"

Евгений Плющенко (на первом плане) © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко сыграет за московский "Локомотив" в прощальном матче футболиста Дениса Глушакова. Об этом Глушаков рассказал ТАСС.

"За "Локомотив" сыграют Евгений Плющенко и Никита Нагорный, за "Спартак" выступят Александр Легков и Юрий Борзаковский, - сказал Глушаков. - Будет хорошее шоу, три музыканта: в начале, в конце и в перерыве, а также группа "Рождество" и Иракли. Всех ждем на матче, билеты еще продаются".

Прощальный матч Глушакова состоится 11 октября на "Арене-Химки", в котором встретятся бывшие игроки "Спартака" и "Локомотива". Глушаков сыграет по одному тайму за каждую из команд. Ранее стало известно, что в матче примут участие Дмитрий Аленичев, Маринато Гилерме, Егор Титов, Роман Павлюченко, Артем Ребров, Сергей Овчинников, Дмитрий Сычев, Дмитрий Лоськов и другие. Тренерами команд будут Юрий Семин, Ринат Билялетдинов, Олег Романцев и Ринат Дасаев.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные "Химки". Ранее полузащитник играл за "Пари Нижний Новгород", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив", армянский "Урарту", "Спартак" из Костромы. В составе московского "Спартака" он стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны.