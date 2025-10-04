Колосков: судьям матча ЦСКА - "Спартак" будет спокойнее без Станковича

Главный тренер "Спаратка" был отстранен от соревнований на месяц, он уже пропустил три матча из пяти

Редакция сайта ТАСС

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Судьям матча 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА - "Спартак" будет спокойнее работать из-за отсутствия на скамейке запасных главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Матч пройдет 5 октября на "ВЭБ-Арене" и начнется в 16:30 мск. Встречу обслужит главный арбитр Артем Чистяков, на системе видеоассистента рефери ему поможет Виталий Мешков. Ранее Станкович был отстранен от соревнований на месяц, он уже пропустил три матча из пяти. Без него красно-белые одержали три победы.

"У каждой команды определенный уровень, она выше прыгнуть не может по своим причинам, ЦСКА и "Спартак" сейчас демонстрируют хорошую, современную и атакующую игру, - сказал Колосков. - Этот факт отрадный, то есть мы не увидим "автобусов" или "электричек", будет игра с акцентом на атаку. Каких-то сюрпризов я не ожидаю, фаворитов нет. Но тут все зависит от того, как тренеры подготовят команду, физически, психологически и так далее, из всех нюансов будет складываться преимущество. Если говорить объективно, то ожидаю ничью, обе команды равны".

"Если "Спартак" выиграл три матча без Деяна Станковича на скамейке, то его отсутствие никак не сказывается на настроении команды. Он же тренирует, выбирает состав, проводит теоретические занятия, установку на игру. Но оперативно будут решать помощники на матче. Я не вижу здесь проблемы, раз их не было раньше. Конечно, эмоции от тренера передаются игрокам. Но три игры не было срывов эмоциональных, уверенно и спокойно играли. Что касается судей, то такие персонажи, конечно, мешают, которые постоянно демонстрируют несогласие. Это нервирует их, в какой-то степени влияет на их состояние, поэтому судьям будет спокойнее", - добавил Колосков.