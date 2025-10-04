Даниил Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Шанхае

Во втором круге россиянин победил чеха Далибора Сврчину, проиграв всего два гейма

Даниил Медведев © Emmanuel Wong/ Getty Images

ШАНХАЙ, 4 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл чеха Далибора Сврчину во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу Медведева, посеянного под 16-м номером. Сврчина выступал без номера посева. В следующем круге соперником Медведева станет представитель Испании Алехандро Давидович-Фокина.

Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.

Сврчине 23 года, он располагается на 91-й строчке мирового рейтинга. Чех не имеет в активе титулов ATP.

Соревнование в Шанхае относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составил почти $9,2 млн. Турнир проходит на покрытии "хард" и завершится 12 октября. Его действующим победителем является итальянец Янник Синнер.