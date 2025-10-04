Свыше 170 борцов из 20 стран выступили на турнире памяти Ахмата-Хаджи Кадырова

Турнир прошел в Центре спортивной борьбы имени Бувайсара Сайтиева в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 4 октября. /ТАСС/. Международный турнир по вольной борьбе памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, завершившийся в Грозном, собрал 173 борцов из 20 стран. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"В Центре спортивной борьбы имени Бувайсара Сайтиева проходил международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Я с удовольствием посетил это яркое спортивное мероприятие, которое собрало в Грозном 173 претендента на чемпионские титулы и призовые места. Представители России, Ирана, Турции, Болгарии, США, Таджикистана, Армении, Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Панамы, Азербайджана, Монголии, Бахрейна, Македонии, Бельгии, Франции, Австралии и Молдавии в течение двух дней доказывали, кто лучше, быстрее, техничнее и сильнее на ковре", - написал Кадыров.

Глава региона отметил, что Чеченскую Республику на турнире представляли 13 воспитанников клуба единоборств "Ахмат". Первое место в весовой категории до 65 кг занял Адам Архиев, вторыми стали Рамзан Булатов (до 86 кг) и Юсуп-Хаджи Айдаев (до 92 кг). В весе до 70 кг третью ступень пьедестала почета занял Магомед-Эми Эльтемиров.