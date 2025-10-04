"Динамо" впервые вышло в финал чемпионата России по регби

В полуфинале московский клуб прошел красноярский "Енисей-СТМ"

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 48:29 обыграло красноярский "Енисей-СТМ" в ответном полуфинальном матче чемпионата России по регби и вышло в финал турнира. Встреча прошла в Красноярске.

Первый матч завершился победой "Динамо" со счетом 25:24.

"Динамо" впервые вышло в финал чемпионата России, ранее команда ни разу не доходила до полуфинала. По итогам регулярного чемпионата столичный клуб занял 4-е место, "Енисей-СТМ" стал 1-м.

"Енисей-СТМ" впервые с 2008 года опустится ниже второго места в чемпионате России. Красноярская команда завоевала 13 титулов и является рекордсменом по этому показателю.

В другом полуфинале встречаются казанский клуб "Стрела - Ак Барс" и "Красный Яр" из Красноярска. Первая встреча завершилась со счетом 44:13 в пользу команды из Казани. Ответная игра пройдет 5 октября.