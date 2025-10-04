Фигурист Семененко возобновил тренировки после травмы колена

Евгений Семененко © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Фигурист Евгений Семененко провел уже третью тренировку на льду после травмы колена. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин.

Ранее Мишин сообщил ТАСС о том, что 9 сентября Семененко получил травму колена, из-за чего фигурист был вынужден пропустить контрольные прокаты сборной России.

"Сегодня у Жени был третий выход на лед, он сделал первый каскад из десяти одинарных риттбергеров", - рассказал Мишин.

Семененко 22 года. Он является двукратным чемпионом России. На чемпионате России 2025 года спортсмен занял третье место.