В Москве представили Евразийскую ватерпольную лигу

В турнире примут участие более 10 команд из России, Белоруссии и Казахстана

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Презентация Евразийской ватерпольной лиги прошла на водном стадионе "Динамо" в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин, исполнительный директор ФВВСР Дмитрий Козырев-Гаджиев, вице-президент организации Светлана Древаль и двукратный олимпийский чемпион серб Филип Филипович.

"Мы в Федерации водных видов спорта России развиваем все свои дисциплины и хотим, чтобы водное поло стало культовым видом. В Евразийской лиге примут участие более 10 команд из России, Белоруссии и Казахстана, но название предполагает, что в нее могут вступить команды из любой страны Евразии, мы открыты для всех. Нашим командам нужны спарринги, и я уверен, что матчи будут очень зрелищными. За образец мы брали Континентальную хоккейную лигу", - сказал ТАСС Габдуллин.

Филипович в беседе с ТАСС назвал честью приглашение в Россию. "Для меня большая честь, что меня пригласили сюда, в Россию. Видно, что в вашей стране водному поло уделяется внимание, и я желаю проекту успехов".

Турнир пройдет в два этапа. На первом команды играют между собой по круговой схеме, по его итогам восемь лучших участников выходят в плей-офф. Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги стартовал 25 сентября, групповой этап продлится до 29 марта 2026 года. Плей-офф стартует 24 апреля, финальная серия - 15 мая.