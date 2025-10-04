"Рубин" обыграл "Крылья Советов" в матче 11-го тура РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0

Редакция сайта ТАСС

Защитники "Рубина" Игор Вуячич и Алексей Грицаенко © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" со счетом 2:0 одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс - Арене" в Казани.

Забитыми мячами в составе "Рубина" отметились Андерсон Арройо (19-я минута) и Велдин Ходжа (54).

"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. "Крылья Советов", которые потерпели третье поражение подряд в чемпионате, идут 10-ми, в активе команды 12 очков.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Рубин" 19 октября примет калининградскую "Балтику, "Крылья Советов" 18 октября дома сыграют с "Оренбургом".