"Рубин" обыграл "Крылья Советов" в матче 11-го тура РПЛ
Редакция сайта ТАСС
14:12
КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" со счетом 2:0 одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс - Арене" в Казани.
Забитыми мячами в составе "Рубина" отметились Андерсон Арройо (19-я минута) и Велдин Ходжа (54).
"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. "Крылья Советов", которые потерпели третье поражение подряд в чемпионате, идут 10-ми, в активе команды 12 очков.
В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Рубин" 19 октября примет калининградскую "Балтику, "Крылья Советов" 18 октября дома сыграют с "Оренбургом".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|21
|19
|8
|11
|2
|"Краснодар"
|10
|6
|2
|2
|20
|20
|7
|13
|3
|"Зенит"
|11
|5
|5
|1
|20
|21
|10
|11
|4
|"Локомотив"
|10
|5
|5
|0
|20
|21
|13
|8
|5
|"Спартак"
|10
|5
|3
|2
|18
|17
|14
|3
|6
|"Рубин"
|11
|5
|3
|3
|18
|15
|15
|0
|7
|"Балтика"
|10
|4
|5
|1
|17
|13
|6
|7
|8
|"Динамо" М
|10
|4
|3
|3
|15
|15
|12
|3
|9
|"Ахмат"
|10
|4
|3
|3
|15
|14
|11
|3
|10
|"Крылья Советов"
|11
|3
|3
|5
|12
|16
|21
|-5
|11
|"Ростов"
|10
|2
|4
|4
|10
|8
|12
|-4
|12
|"Динамо" Мх
|10
|2
|4
|4
|10
|5
|11
|-6
|13
|"Акрон"
|11
|1
|5
|5
|8
|13
|18
|-5
|14
|"Оренбург"
|10
|1
|4
|5
|7
|13
|21
|-8
|15
|"Пари НН"
|10
|2
|0
|8
|6
|8
|20
|-11
|16
|"Сочи"
|10
|0
|2
|8
|2
|5
|24
|-19