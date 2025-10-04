Реклама на ТАСС
"Рубин" обыграл "Крылья Советов" в матче 11-го тура РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0
КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" со счетом 2:0 одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс - Арене" в Казани.

Забитыми мячами в составе "Рубина" отметились Андерсон Арройо (19-я минута) и Велдин Ходжа (54).

"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. "Крылья Советов", которые потерпели третье поражение подряд в чемпионате, идут 10-ми, в активе команды 12 очков.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Рубин" 19 октября примет калининградскую "Балтику, "Крылья Советов" 18 октября дома сыграют с "Оренбургом".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
1ЦСКА106312119811
2"Краснодар"106222020713
3"Зенит"1155120211011
4"Локомотив"105502021138
5"Спартак"105321817143
6"Рубин"115331815150
7"Балтика"10451171367
8"Динамо" М104331515123
9"Ахмат"104331514113
10"Крылья Советов"11335121621-5
11"Ростов"1024410812-4
12"Динамо" Мх1024410511-6
13"Акрон"1115581318-5
14"Оренбург"1014571321-8
15"Пари НН"102086820-11
16"Сочи"100282524-19

  

