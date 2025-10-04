Армения и Узбекистан стали полноправными членами IIHF

Данное решение было принято на конгрессе организации в Ницце

ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) проголосовал за присвоение статуса полноправных членов организации федерациям хоккея Армении и Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Полугодовой конгресс IIHF прошел в Ницце.

Сборная Узбекистана в прошлом году впервые приняла участие в чемпионате мира. Команда выиграла четвертый дивизион. Сборная Армении принимала этот турнир в Ереване и заняла второе место. Армянские хоккеисты вернулись к соревнованиям впервые с 2010 года.