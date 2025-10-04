Александр Ивлев станет председателем совета директоров московского "Динамо"

2 октября эту должность покинул Дмитрий Гафин

Редакция сайта ТАСС

Александр Ивлев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТАСС, 4 октября. Московский футбольный клуб "Динамо" назначит Александра Ивлева на должность председателя совета директоров. Об этом сообщает РБК.

По информации "Спорт-Экспресса", о назначении будет объявлено 6 октября.

2 октября "Динамо" объявило об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба. Он занимал эту должность с января 2024 года, до этого был членом совета директоров. В сезонах-2021/22 и 2023/24 "Динамо" стало бронзовым призером чемпионата России. Прошлый сезон команда завершила на пятом месте.

58-летний Ивлев является членом консультативного совета "Динамо". С 2017 года он возглавлял набсовет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и покинул его в декабре 2020 года.