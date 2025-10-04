"Шанхай Дрэгонс" нанес "Трактору" третье поражение подряд в КХЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. Китайский "Шанхай Дрэгонс" со счетом 5:4 в овертайме обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Заброшенными шайбами в составе "Шанхай Дрэгонс" отметились Остин Вагнер (9-я минута и 35), Борна Рендулич (25), Райан Спунер (55) и Ник Меркли (61). У "Трактора" отличились Григорий Дронов (31), Андрей Никонов (35), Пьеррик Дюбе (54) и Михаил Григоренко (59).
"Шанхай Дрэгонс" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков в 10 матчах. "Трактор" продлил серию поражений до трех игр. Челябинская команда располагается на пятой строчке Восточной конференции. В активе клуба 14 очков в 12 матчах.
Следующую игру "Трактор" на выезде проведет с минским "Динамо" 6 октября, "Шанхай Дрэгонс" 7 октября в гостях сыграет с московским "Спартаком".
В другом матче субботы екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 5:2 обыграл нижнекамский "Нефтехимик".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|12
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|40-24
|18
|2
|"Торпедо"
|12
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|37-27
|17
|3
|"Шанхай Дрэгонс"
|10
|4
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|33-27
|14
|4
|"Динамо" Мн
|10
|4
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|28-24
|14
|5
|"Спартак"
|11
|4
|0
|1
|1
|2
|0
|3
|35-35
|13
|6
|"Северсталь"
|11
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|31-27
|12
|7
|СКА
|11
|4
|1
|0
|0
|2
|0
|4
|34-32
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|32-32
|11
|9
|"Динамо" М
|10
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|27-33
|11
|10
|"Сочи"
|10
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|5
|26-31
|9
|11
|"Лада"
|11
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|8
|21-48
|5
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Авангард"
|11
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|44-25
|18
|2
|"Металлург"
|11
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|41-28
|18
|3
|"Автомобилист"
|12
|6
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|39-32
|15
|4
|"Нефтехимик"
|12
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|33-35
|14
|5
|"Трактор"
|12
|4
|1
|0
|2
|2
|0
|3
|36-39
|14
|6
|"Ак Барс"
|11
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|28-35
|11
|7
|"Барыс"
|11
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|5
|28-31
|11
|8
|"Адмирал"
|10
|3
|0
|1
|2
|0
|0
|4
|24-28
|10
|9
|"Амур"
|10
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|5
|19-26
|8
|10
|"Сибирь"
|10
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|6
|21-29
|8
|11
|"Салават Юлаев"
|9
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|21-30
|6