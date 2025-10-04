"Шанхай Дрэгонс" нанес "Трактору" третье поражение подряд в КХЛ

Китайский клуб обыграл челябинцев в овертайме

Главный тренер "Шанхай Дрэгонс" Жерар Галлан (справа) © Михаил Синицын/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. Китайский "Шанхай Дрэгонс" со счетом 5:4 в овертайме обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе "Шанхай Дрэгонс" отметились Остин Вагнер (9-я минута и 35), Борна Рендулич (25), Райан Спунер (55) и Ник Меркли (61). У "Трактора" отличились Григорий Дронов (31), Андрей Никонов (35), Пьеррик Дюбе (54) и Михаил Григоренко (59).

"Шанхай Дрэгонс" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков в 10 матчах. "Трактор" продлил серию поражений до трех игр. Челябинская команда располагается на пятой строчке Восточной конференции. В активе клуба 14 очков в 12 матчах.

Следующую игру "Трактор" на выезде проведет с минским "Динамо" 6 октября, "Шанхай Дрэгонс" 7 октября в гостях сыграет с московским "Спартаком".

В другом матче субботы екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 5:2 обыграл нижнекамский "Нефтехимик".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 12 6 1 1 1 1 0 2 40-24 18 2 "Торпедо" 12 5 3 0 0 1 0 3 37-27 17 3 "Шанхай Дрэгонс" 10 4 2 0 1 1 0 2 33-27 14 4 "Динамо" Мн 10 4 1 1 1 1 0 2 28-24 14 5 "Спартак" 11 4 0 1 1 2 0 3 35-35 13 6 "Северсталь" 11 6 0 0 0 0 0 5 31-27 12 7 СКА 11 4 1 0 0 2 0 4 34-32 12 8 ЦСКА 11 5 0 0 1 0 0 5 32-32 11 9 "Динамо" М 10 1 1 3 1 0 0 4 27-33 11 10 "Сочи" 10 2 0 2 0 1 0 5 26-31 9 11 "Лада" 11 2 0 0 1 0 0 8 21-48 5