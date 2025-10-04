Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

"Шанхай Дрэгонс" нанес "Трактору" третье поражение подряд в КХЛ

Китайский клуб обыграл челябинцев в овертайме
16:27

Главный тренер "Шанхай Дрэгонс" Жерар Галлан (справа)

© Михаил Синицын/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. Китайский "Шанхай Дрэгонс" со счетом 5:4 в овертайме обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе "Шанхай Дрэгонс" отметились Остин Вагнер (9-я минута и 35), Борна Рендулич (25), Райан Спунер (55) и Ник Меркли (61). У "Трактора" отличились Григорий Дронов (31), Андрей Никонов (35), Пьеррик Дюбе (54) и Михаил Григоренко (59).

"Шанхай Дрэгонс" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков в 10 матчах. "Трактор" продлил серию поражений до трех игр. Челябинская команда располагается на пятой строчке Восточной конференции. В активе клуба 14 очков в 12 матчах.

Следующую игру "Трактор" на выезде проведет с минским "Динамо" 6 октября, "Шанхай Дрэгонс" 7 октября в гостях сыграет с московским "Спартаком".

В другом матче субботы екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 5:2 обыграл нижнекамский "Нефтехимик".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"12611110240-2418
2"Торпедо"12530010337-2717
3"Шанхай Дрэгонс"10420110233-2714
4"Динамо" Мн10411110228-2414
5"Спартак"11401120335-3513
6"Северсталь"11600000531-2712
7СКА11410020434-3212
8ЦСКА11500100532-3211
9"Динамо" М10113100427-3311
10"Сочи"10202010526-319
11"Лада"11200100821-485
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Авангард"11711000244-2518
2"Металлург"11611110141-2818
3"Автомобилист"12601010439-3215
4"Нефтехимик"12610000533-3514
5"Трактор"12410220336-3914
6"Ак Барс"11500100528-3511
7"Барыс"11311010528-3111
8"Адмирал"10301200424-2810
9"Амур"10300200519-268
10"Сибирь"10103000621-298
11"Салават Юлаев"9110110521-306

  

КХЛ