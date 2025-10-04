"Краснодар" обыграл "Ахмат" и вышел на первое место в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Краснодара" © Степан Ноздрев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 2:0 одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Забитыми мячами отметились Джон Кордоба (16-я минута) и Диего Коста (32). В компенсированное к первому тайму время вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении Георгия Мелкадзе. На 86-й минуте с поля был удален игрок "Ахмата" Усман Ндонг.

Защитник "Краснодара" Витор Тормена не смог доиграть матч из-за травмы - в первом тайме он, выбивая мяч с линии ворот после удара Мелкадзе с близкого расстояния, врезался в штангу. Вместо Тормены на поле вышел Жубал.

"Краснодар" вернул себе лидерство в турнирной таблице РПЛ. В активе команды стало 23 очка. "Ахмат" прервал беспроигрышную серию из 7 матчей (4 победы и 3 ничьих) в чемпионате. Грозненская команда располагается на 9-й строчке, набрав 15 очков.

В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, "Краснодар" 18 октября в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо", "Ахмат" 19 октября на выезде встретится с "Динамо" из Москвы.