"Челси" обыграл "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1, лондонцы вырвали победу в добавленное ко второму тайму время

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер и полузащитник "Челси" Энцо Фернандес © Justin Setterfield/ Getty Images

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Лондонский "Челси" со счетом 2:1 обыграл "Ливерпуль" в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Мойзес Кайседо (14-я минута) и Эстевао (90+6). У проигравших отличился Коди Гакпо (63).

"Ливерпуль" потерпел второе поражение подряд в чемпионате Англии. Команда набрала 15 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. "Челси" прервал серию из трех матчей без побед. Лондонцы с 11 очками располагаются на 6-й строчке.

В следующем туре "Ливерпуль" 19 октября примет "Манчестер Юнайтед", "Челси" 18 октября на выезде сыграет с "Ноттингем Форест".