"Локомотив" обыграл "Динамо" и вернулся на первое место в таблице РПЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "железнодорожников"
Редакция сайта ТАСС
18:49

Полузащитник "Локомотива" Данил Пруцев

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал победу над столичным "Динамо" со счетом 5:3 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Забитыми мячами в составе "Локомотива" отметились Данил Пруцев (1-я минута), Алексей Батраков (43, с пенальти), Николай Комличенко (68), Дмитрий Воробьев (82) и Александр Руденко (90+3). У "Динамо" отличились Иван Сергеев (23), Бителло (27) и Максим Осипенко (85, с пенальти).

"Локомотив" подлил беспроигрышную серию в РПЛ до 11 матчей (6 побед и 5 ничьих). Команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 очка. "Динамо" занимает 8-е место. В активе клуба 15 очков.

В следующем матче "Локомотив" примет московский ЦСКА 18 октября. "Динамо" 19 октября дома сыграет с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
1"Локомотив"1165023261610
2"Краснодар"117222322715
3ЦСКА106312119811
4"Зенит"1155120211011
5"Спартак"105321817143
6"Рубин"115331815150
7"Балтика"10451171367
8"Динамо" М114341518171
9"Ахмат"114341514131
10"Крылья Советов"11335121621-5
11"Ростов"1024410812-4
12"Динамо" Мх1024410511-6
13"Акрон"1115581318-5
14"Оренбург"1014571321-8
15"Пари НН"102086820-11
16"Сочи"100282524-19

  

