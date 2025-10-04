"Локомотив" обыграл "Динамо" и вернулся на первое место в таблице РПЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "железнодорожников"

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Локомотива" Данил Пруцев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал победу над столичным "Динамо" со счетом 5:3 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Забитыми мячами в составе "Локомотива" отметились Данил Пруцев (1-я минута), Алексей Батраков (43, с пенальти), Николай Комличенко (68), Дмитрий Воробьев (82) и Александр Руденко (90+3). У "Динамо" отличились Иван Сергеев (23), Бителло (27) и Максим Осипенко (85, с пенальти).

"Локомотив" подлил беспроигрышную серию в РПЛ до 11 матчей (6 побед и 5 ничьих). Команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 очка. "Динамо" занимает 8-е место. В активе клуба 15 очков.

В следующем матче "Локомотив" примет московский ЦСКА 18 октября. "Динамо" 19 октября дома сыграет с грозненским "Ахматом".