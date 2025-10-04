"Локомотив" обыграл "Динамо" и вернулся на первое место в таблице РПЛ
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал победу над столичным "Динамо" со счетом 5:3 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.
Забитыми мячами в составе "Локомотива" отметились Данил Пруцев (1-я минута), Алексей Батраков (43, с пенальти), Николай Комличенко (68), Дмитрий Воробьев (82) и Александр Руденко (90+3). У "Динамо" отличились Иван Сергеев (23), Бителло (27) и Максим Осипенко (85, с пенальти).
"Локомотив" подлил беспроигрышную серию в РПЛ до 11 матчей (6 побед и 5 ничьих). Команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 очка. "Динамо" занимает 8-е место. В активе клуба 15 очков.
В следующем матче "Локомотив" примет московский ЦСКА 18 октября. "Динамо" 19 октября дома сыграет с грозненским "Ахматом".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|"Локомотив"
|11
|6
|5
|0
|23
|26
|16
|10
|2
|"Краснодар"
|11
|7
|2
|2
|23
|22
|7
|15
|3
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|21
|19
|8
|11
|4
|"Зенит"
|11
|5
|5
|1
|20
|21
|10
|11
|5
|"Спартак"
|10
|5
|3
|2
|18
|17
|14
|3
|6
|"Рубин"
|11
|5
|3
|3
|18
|15
|15
|0
|7
|"Балтика"
|10
|4
|5
|1
|17
|13
|6
|7
|8
|"Динамо" М
|11
|4
|3
|4
|15
|18
|17
|1
|9
|"Ахмат"
|11
|4
|3
|4
|15
|14
|13
|1
|10
|"Крылья Советов"
|11
|3
|3
|5
|12
|16
|21
|-5
|11
|"Ростов"
|10
|2
|4
|4
|10
|8
|12
|-4
|12
|"Динамо" Мх
|10
|2
|4
|4
|10
|5
|11
|-6
|13
|"Акрон"
|11
|1
|5
|5
|8
|13
|18
|-5
|14
|"Оренбург"
|10
|1
|4
|5
|7
|13
|21
|-8
|15
|"Пари НН"
|10
|2
|0
|8
|6
|8
|20
|-11
|16
|"Сочи"
|10
|0
|2
|8
|2
|5
|24
|-19