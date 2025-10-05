Сборная Бразилии впервые не вышла из группы на молодежном ЧМ по футболу

Команда набрала одно очко в трех матчах

Защитник молодежной сборной Бразилии Жилберто © AP Photo/ Matias Delacroix

ТАСС, 5 октября. Сборная Бразилии по футболу завершила участие на молодежном чемпионате мира (среди игроков не старше 20 лет), не сумев выйти в плей-офф турнира. Соревнование проходит в Чили.

В заключительном туре групповой стадии бразильцы проиграли команде Испании (0:1). В другом матче группы мексиканцы переиграли марокканцев (1:0).

Победителем группы C стала сборная Марокко с 6 очками. В плей-офф напрямую также вышла команда Мексики (5). Испанцы, набравшие 4 очка, могут продолжить борьбу за титул благодаря рейтингу лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.

Сборная Бразилии сумела набрать 1 очко в трех матчах, сыграв в стартовом туре вничью с мексиканцами (2:2). Бразильцы впервые не смогли преодолеть групповую стадию турнира.

В плей-офф также прошли сборные Японии, Чили, Украины, Парагвая, Аргентины, Италии и США. Остальные участники решающей стадии турнира определятся позднее по итогам заключительных матчей в двух оставшихся группах. Мировое первенство завершится 19 октября.

Молодежный чемпионат мира проводится с 1977 года. Рекордсменом по числу побед является сборная Аргентины (6 титулов). Второе место по этому показателю занимает команда Бразилии (5). Также бразильцам принадлежит рекорд по количеству серебряных и бронзовых медалей - четыре и три соответственно.