Футболист Мбаппе получил повреждение лодыжки в матче против "Вильярреала"

"Реал" победил в матче чемпионата Испании со счетом 3:1

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе © Denis Doyle/ Getty Images

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе получил повреждение лодыжки в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу против "Вильярреала". Об этом сообщил главный тренер команды Хаби Алонсо, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

В субботу "Реал" на своем поле обыграл "Вильярреал" (3:1). В конце встречи Мбаппе забил третий гол команды и был заменен через несколько минут после этого.

"У Килиана были проблемы с лодыжкой, - сказал Алонсо. - Не могу сказать, что он не уедет в сборную Франции. Сейчас он испытывает определенный дискомфорт. Ему придется обсудить это со сборной".

Как отмечает газета Marca, у Мбаппе предварительно легкий ушиб правой лодыжки, который не должен помешать его отъезду в сборную Франции на отборочные матчи к чемпионату мира 2026 года. Французам предстоит провести домашнюю игру против команды Азербайджана (10 октября) и гостевую встречу со сборной Исландии (13 октября).

Мбаппе 26 лет. Нападающий лидирует по количеству забитых мячей в чемпионате Испании (9) и Лиге чемпионов (5). В сентябре Мбаппе вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Франции (52), обойдя Тьерри Анри (51). Теперь футболист "Реала" уступает только Оливье Жиру (57).