Овечкин не набрал очков в предсезонных матчах НХЛ

Капитан "Вашингтона" не сумел отличиться результативными действиями в матче против "Коламбуса"

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не сумел отличиться результативными действиями в предсезонных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на воскресенье "Вашингтон" дома обыграл "Коламбус" (2:1). Для Овечкина это был второй предсезонный матч, 3 октября капитан столичной команды сыграл против "Бостона" (1:3). В игре с "Коламбусом" результативную передачу сделал российский нападающий "Вашингтона" Иван Мирошниченко.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы. Позднее он тренировался отдельно от команды в бесконтактном свитере, а первую полноценную тренировку с командой провел 29 сентября. Из-за повреждения Овечкин пропустил четыре предсезонные встречи.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (895), сейчас в активе российского форварда 897 голов.

Регулярный чемпионат начнется для "Вашингтона" домашней встречей против "Бостона", которая состоится в ночь на 9 октября по московскому времени.