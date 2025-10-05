Россиянин Анкалаев не смог защитить титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Бразилец Алекс Перейра победил нокаутом в первом раунде

Редакция сайта ТАСС

Магомед Анкалаев © Sean M. Haffey/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Россиянин Магомед Анкалаев проиграл бразильцу Алексу Перейре и не смог защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Турнир UFC 320 прошел в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Поединок завершился в первом раунде техническим нокаутом.

Анкалаеву 33 года, в его активе 21 победа при 2 поражениях в смешанных единоборствах (MMA), один бой с участием россиянина был признан несостоявшимся. В декабре 2022 года россиянин провел поединок против поляка Яна Блаховича, который завершился вничью. Анкалаев завоевал титул в марте, победив единогласным решением судей Перейру.

Перейре 38 лет, на его счету теперь 13 побед и 3 поражения в MMA.