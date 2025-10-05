Голкипер "Тампы" Василевский пропустил шесть шайб в предсезонном матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу "Флориды"

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский © Carmen Mandato/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский пропустил шесть шайб в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды".

Василевского поменяли при счете 0:6 перед началом третьего периода. Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу "Флориды". На счету россиянина 20 сейвов.

Ворота "Флориды" два периода защищал россиянин Сергей Бобровский. На третий период вышел его соотечественник Даниил Тарасов, которого обменяли из "Коламбуса" по ходу межсезонья.

Команды провели последний предсезонный матч перед стартом сезона в НХЛ. "Флорида" начнет регулярный чемпионат домашним матчем против "Чикаго" в ночь на 8 октября. "Тампа" 10 октября сыграет дома против "Оттавы".