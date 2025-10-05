Месси оформил ассистентский хет-трик в матче MLS

"Интер Майами" победил "Нью-Инглэнд Революшн" со счетом 4:1

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси (на переднем плане) © Photo by Rich Storry/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отдал три голевые передачи в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против "Нью-Инглэнд Революшн".

Встреча завершилась со счетом 4:1. Месси поучаствовал в трех первых голах команды.

Месси возглавляет списки лучших бомбардиров и ассистентов регулярного чемпионата. На его счету 24 гола и 18 передач.

"Интер Майами" занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 32 матчах. В следующем туре "Интер Майами" примет в ночь на 12 октября "Атланту", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.