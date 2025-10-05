Игроки "Тампы" и "Флориды" набрали 322 минуты штрафа в предсезонном матче НХЛ

На счету хоккеистов "Тампы" 182 штрафных минуты, у "Флориды" - 140

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Игроки "Тампы" и "Флориды" заработали в общей сложности 322 минуты штрафа по итогам предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На счету хоккеистов "Тампы" 182 штрафных минуты, у хозяев льда - 140. По ходу встречи произошло пять драк.

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу "Флориды". Российского вратаря "Тампы" Андрея Василевского заменили перед стартом третьего периода после шести пропущенных шайб.

3 октября команды также провели предсезонный матч. Игра прошла на льду "Тампы" и завершилась победой хозяев (5:2). По итогам того матча команды набрали 186 минут штрафа - 104 против 82 в пользу "Флориды".