39 российских штангистов вошли в финальную заявку на первенство Европы

Зарина Гусалова © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. 39 российских штангистов вошли в финальную заявку на молодежное и юниорское первенство Европы, которое пройдет с 28 октября по 4 ноября в Дурресе (Албания). Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего в заявку вошло 32 спортсмена основного состава и семь запасных. Россияне и белорусы должны выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики в нейтральном статусе, в настоящее время идет проверка всех поданных кандидатур на предмет соответствия критериям нейтрального спортсмена.

В молодежном первенстве Европы планируют принять участие Елизавета Жаткина (весовая категория до 48 кг), Милана Кутякина (до 53), Дарья Кицер (до 58), Зарина Гусалова (до 69), Мадина Келехсаева (до 77), Яна Сотиева и Дарья Рябова (обе - до 86), Мария Белозерова (свыше 86), Альберт Шарков (до 65), Дмитрий Петров (до 79), Илья Иудин и Рамзан Джанхотов (оба - до 88), Максим Могучев (до 94), Артур Бабаян и Сармат Теблоев (оба - до 110), Артем Иванов (свыше 110). Запасные: Альбина Эсанова (до 53), Евгения Жукова (до 77), Михаил Подкорытов (до 90), Никита Горбатенко (свыше 110).

На юниорское первенство континента заявлены Ксения Старостина (до 53), Злата Дронова (до 58), Полина Павлович (до 63), Анастасия Лактионова (до 69), Варвара Кузьминова и Алана Скрипко (обе - до 77), Мария Груздова (до 86), Дана Теблоева (свыше 86), Олег Прокопьев (до 60), Никита Демида и Сергей Плотников (оба - до 65), Майран Касабиев и Размик Арутюнян (оба - до 94), Руслан Хабиров (до 110), Георгий Мянд и Мирбагир Шахнамазов (оба - свыше 110 кг). Запасные: София Врагова (до 86), Тимофей Азаров (до 65) и Александр Белоус (до 94).