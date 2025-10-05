Россиянки в октябре вернутся на турниры FIG по художественной гимнастике

Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус выступят на клубном чемпионате мира в Японии

Редакция сайта ТАСС

Мария Борисова © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские спортсменки примут участие в клубном чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдет в Токио. Об этом сообщила пресс-служба академии "Небесная грация".

Клубный чемпионат мира Aeon Cup пройдет с 10 по 13 октября. Он станет первым турниром для представительниц российской художественной гимнастики, на котором они выступят в нейтральном статусе. В последний раз представительницы этого вида спорта из России участвовали на турнире Международной федерации гимнастики (FIG) в феврале 2022 года - на этапе Гран-при в Москве.

На соревнованиях в Токио выступят юниорка Ксения Савинова, а также сениорки Мария Борисова и Ульяна Янус.

В 2022 году Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров из-за ситуации на Украине. В 2023 году россияне и белорусы получили право выступать на турнирах FIG в нейтральном статусе.