Мельникова рассказала, что в честь ее победы в Париже звучал Чайковский

На этапе Кубка вызова российская гимнастка в нейтральном статусе победила в упражнениях на бревне, стала второй в вольных упражнениях и заняла пятое место в опорном прыжке

Ангелина Мельникова © Егор Алеев/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 5 октября. /ТАСС/. Музыка русского композитора Петра Чайковского звучала во время чествования гимнастки Ангелины Мельниковой на турнире в Париже. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Самая главная задача, которая передо мной стояла в Париже, заключалась в том, чтобы выйти, поднять руку и выступить, - рассказала Мельникова. - Мне нужно было также понять, как я себя буду чувствовать на арене. Поэтому этап во Франции мне очень помог".

"Во время моего награждения звучал Чайковский. Я заранее знала, что в случае моей победы включат именно эту музыку", - добавила гимнастка.

На этапе Кубка вызова, который проходил с 13 по 14 сентября в Париже, Мельникова выступала в нейтральном статусе. Во Франции она победила в упражнениях на бревне, стала второй в вольных упражнениях и заняла пятое место в опорном прыжке.

На Олимпиаде в Токио российских гимнасток, выигравших командный турнир, награждали под отрывок из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Мельниковой 25 лет, она является чемпионкой Олимпиады в Токио в командном первенстве, серебряным призером Игр 2016 года в Бразилии, абсолютной чемпионкой мира 2021 года.