Анкалаев может провести третий бой с Перейрой в 2026 году
Редакция сайта ТАСС
06:13
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев может провести третий поединок против бразильца Алекса Перейры в 2026 году. Об этом ТАСС рассказали в команде россиянина.
"Третий бой возможен в 2026 году. Сейчас необходим перерыв", - сказал собеседник агентства.
Анкалаев не смог защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Турнир прошел в Лас-Вегасе. Россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Анкалаев завоевал титул в марте, победив единогласным решением судей Перейру.