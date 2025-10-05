Анкалаев может провести третий бой с Перейрой в 2026 году

В воскресенье бразилец взял реванш и вернул титул UFC в полутяжелом весе

Алекс Перейра и Магомед Анкалаев © Sean M. Haffey/ Getty Images

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев может провести третий поединок против бразильца Алекса Перейры в 2026 году. Об этом ТАСС рассказали в команде россиянина.

"Третий бой возможен в 2026 году. Сейчас необходим перерыв", - сказал собеседник агентства.

Анкалаев не смог защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Турнир прошел в Лас-Вегасе. Россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Анкалаев завоевал титул в марте, победив единогласным решением судей Перейру.