Футболист "Кайрата" Сорокин горд выступать в Лиге чемпионов

Защитник отметил, что участие в таком турнире дает ценный опыт

Защитник "Кайрата" Егор Сорокин © ZUMA Press Wire via Reuters Connect

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский защитник казахстанского "Кайрата" Егор Сорокин испытывает гордость и счастье от выступления в Лиге чемпионов. Об этом Сорокин рассказал ТАСС.

"Кайрат" в этом сезоне впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов. В двух турах казахстанская команда уступила португальскому "Спортингу" (1:4) и испанскому "Реалу" (0:5)

"В таких турнирах не прощают даже малейших ошибок. Это в первую очередь опыт для нашей команды. Немногие играли в еврокубках, тем более в Лиге чемпионов. Видел в интернете информацию, что футболистов, играющих в этом турнире, менее 1 процента, - сказал Сорокин. - А на чемпионате мира еще меньше. Внутри горд и счастлив, что принимаю участие в таком турнире, играю против таких команд. Такой опыт приобретается, независимо от результатов. Все равно это определенный рост".

"Верю ли в выход в плей-офф? Мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы набрать как можно больше очков. У нас будет игра чемпионата, потом в Лиге чемпионов с "Пафосом", нам нужно будет потратить много сил, чтобы реабилитироваться после двух поражений в Лиге чемпионов и доставить радость болельщикам от нашей победы", - добавил футболист.