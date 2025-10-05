Ян может провести бой с Двалишвили в декабре
Редакция сайта ТАСС
06:34
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян может в декабре провести поединок против чемпиона организации в легчайшем весе Мераба Двалишвили. Об этом ТАСС сообщил менеджер Яна Саят Абдрахманов.
Ранее Двалишвили по очкам победил американца Кори Сэндхагена и вызвал на бой Яна.
"Петр будет готов в декабре", - сказал Абдрахманов.
Яну 32 года, он является бывшим чемпионом UFC. Он проиграл Двалишвили решением судей в 2023 году. На его счету 19 побед и пять поражений. Двалишвили 34 года. В его активе 21 победа и четыре поражения.