"Не включился". Анкалаев досрочно проиграл Перейре в UFC

Россиянин уступил нокаутом в первом раунде и лишился пояса в полутяжелом весе

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра © Sean M. Haffey/ Getty Images

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский боец Магомед Анкалаев проиграл бразильцу Алексу Перейре и не сумел защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Бой завершился в первом раунде техническим нокаутом. По сути, у зрителей и экспертов не осталось полноценного ощущения боя. Оценивать в принципе нечего, бойцы не успели показать свои наработки и заготовки.

Психология

Основной проблемой Анкалаева при высоких спортивных результатах была психологическая подготовка. Об этом неоднократно говорил и его тренер Сухраб Магомедов. Это прослеживалось и в перерывах некоторых боев, когда Магомедов по сути пытался разозлить Анкалаева.

Похоже, что та же ситуация могла произойти и в реванше с Перейрой. Анкалаев мог выйти недонастроенным. Хотя опасный удар от бразильца за ухо безусловно его дезориентировал. Но психология пока остается единственным фактором, который мешает Анкалаеву в боях.

Будущее

Президент UFC Дэйна Уайт после реванша намекнул, что Перейра собирается перейти в тяжелый вес. Анкалаев же промоушену, судя по всему, не настолько интересен как чемпион. Он не делает медийных акций, не провоцирует соперника, не вызывает его на активные действия. Поэтому, не исключено, что трилогии между Перейрой и Анкалаевым уже не будет. Как может не быть сразу же боя за титул в следующем поединке для россиянина. Но сейчас в дело вступает менеджер Анкалаева - Али Абдель-Азиз. Он и будет определять судьбу своего подопечного.