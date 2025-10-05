Гимнаст Маринов считает, что FIG должна допустить россиян до чемпионата мира

Турнир пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября

Редакция сайта ТАСС

Даниел Маринов © Егор Алеев/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 5 октября. /ТАСС/. Абсолютный чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов считает, что Международная федерация гимнастики не станет чинить препятствия россиянам для участия в чемпионате мира в Индонезии. Об этом Маринов рассказал ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, пофамильные заявки россиян на участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике пока не опубликованы Международной федерацией гимнастики (FIG).

"Я думаю, все нормально будет", - ответил Маринов на вопрос, не станет ли FIG как-то препятствовать участию россиян в чемпионате мира, который пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.

Международная федерация гимнастики в конце сентября сформировала список из гимнастов, которых национальные федерации заявили на чемпионат мира. Согласно документу, участвовать в ЧМ-2025 планируют 452 спортсмена, однако FIG опубликовала фамилии только 442 из них, включая 4 белорусов, которые, как и россияне, могут выступать только в нейтральном статусе.

Оставшиеся 10 вакансий, принадлежащих гимнастам из России, пока остаются обезличенными, фамилии этих спортменов международная федерация намерена объявить позже. "Имена должны быть подтверждены в соответствии с ожидающей рассмотрения заявкой AIN (индивидуального нейтрального атлета - прим. ТАСС)", - говорится в комментарии FIG.

По информации ТАСС, девять из десяти российских гимнастов, вошедших в заявку на чемпионат мира, ранее уже получили нейтральный статус. Среди этих девяти - чемпионы России - 2025 в личном многоборье Маринов и Ангелина Мельникова, в середине сентября выступавшая на этапе Мирового вызова в Париже. Источник агентства отметил, что фамилии всех россиян, планирующих выступить на ЧМ, будут обнародованы после того, как FIG примет решение по заявке на нейтральный статус, поступившей от десятого спортсмена, который заявлен на чемпионат мира, но пока не имеет права на нем выступить.