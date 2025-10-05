Сорокин сравнил уровень чемпионатов России и Казахстана по футболу

Защитник "Кайрата" отметил, что РПЛ более высокая по классу игроков лига

Защитник "Кайрата" Егор Сорокин © IMAGO/ Ball Raw Images via Reuters Connect

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Уровень Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) превосходит чемпионат Казахстана. Такое мнение ТАСС высказал защитник казахстанского "Кайрата" Егор Сорокин.

Сорокин выступает за "Кайрат" с 2024 года. Ранее в РПЛ он выступал за "Краснодар" и казанский "Рубин".

"Не похожи. Если говорить объективно, то разница есть в индивидуальных качествах футболистов соперника, в мастерстве, в интенсивности. Это разные по уровню чемпионаты. Конечно, в пользу российского чемпионата", - сказал Сорокин.