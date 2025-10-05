Дегтярев заявил, что у российских сборных будет единая форма

По мнению министра спорта, национальная сборная по всем видам спорта должна выглядеть одинаково

Редакция сайта ТАСС

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Единая форма будет у всех российских спортивных сборных. Об этом на старте "Спортивного диктанта" на центральной площадке мероприятия - выставочном центре "Россия" - сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Возможно вернуть единого поставщика [для российских спортсменов], - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос одной из ведущих диктанта Яны Батыршиной. - На сегодняшний день министерство спорта полностью расторгло все контракты по амуниции и обмундированию, Олимпийский комитет России тоже расстался с поставщиками. Мы в этом году выйдем на решение о единой форме. Считаю, что национальная сборная по всем видам спорта - от шахмат до синхронного плавания или гимнастики и олимпийская сборная должны выглядеть одинаково".

"С разницей лишь в том, что Олимпийские игры - это более престижные соревнования. Наверное, какой-то премиум-сегмент в обмундировании будет. Но выглядеть должны все в одной линейке одинаково. Не так, что синее, белое, разноцветное. Так что на это решение мы выйдем. А кто будет поставщиком, спросим у олимпийцев. Предлагаю высказываться с сегодняшнего дня", - добавил Дегтярев.

Олимпийский комитет России (ОКР) в начале июля расторг договор с компанией Zasport, соглашение с которой длилось с 2017 года. С 2001 по 2017 год с Олимпийским комитетом России сотрудничала группа Bosco di Ciliegi, сменившая компанию Reebok.