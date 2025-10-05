В "Ахмате" потребовали наказать футболиста Сперцяна за расистские оскорбления

В заявлении команды из Грозного отмечается, что оскорблениям на расовой почве подвергся сенегалец Усман Ндонг

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян © Степан Ноздрев/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" требует провести расследование в отношении полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна и вынести наказание для игрока за расистские оскорбления в адрес сенегальского защитника Усмана Ндонга. Об этом говорится в заявлении "Ахмата", которое опубликовано пресс-службой команды.

В субботу "Ахмат" проиграл "Краснодару" (0:2) в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Ндонг был удален с поля на 86-й минуте.

"На 81-й минуте матча 11-го тура РПЛ между командами "Краснодар" - "Ахмат" наш сенегальский защитник, Усман Ндонг, подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны футболиста команды соперника Эдуарда Сперцяна. Арбитр встречи, который находился в десятках метрах от ситуации, удалил Усмана Ндонга, показав прямую красную карточку. На видеоповторах очевидно, что Сперцян провоцирует Ндонга, подходит к нему и высказывает. Со слов нашего футболиста игрок "Краснодара" оскорбил его на расовой почве. Мы полностью доверяем Усману Ндонгу, богобоязненному, порядочному и доброму человеку. Мы поддерживаем его и осуждаем любые формы проявления расизма", - говорится в сообщении.

"Футбольный клуб "Ахмат" настаивает на проведении тщательного расследования инцидента уполномоченными органами Российского футбольного союза. Мы требуем наказать Эдуарда Сперцяна за его расистские действия, а также отменить красную карточку, показанную Усману Ндонгу, как несправедливую санкцию за его ответ на отвратительную провокацию в его сторону. Футбол должен объединять, а не разделять, и мы призываем всех ответственных лиц занять принципиальную позицию в борьбе с любыми проявлениями ксенофобии и расизма", - заключили в грозненском клубе.