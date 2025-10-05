В "Рубине" сообщили, что Кузяев находится под наблюдением врачей клуба

Полузащитник "Рубина" получил травму в матче РПЛ с "Крыльями Советов"

Редакция сайта ТАСС

Далер Кузяев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Футболист казанского "Рубина" Далер Кузяев чувствует себя хорошо, он находится под наблюдением врачей клуба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Рубина".

Кузяев получил травму в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" (2:0), после игры его госпитализировали.

"С Далером все в порядке, состояние хорошее. Он находится под наблюдением врачей клуба. Не в больнице", - сообщили в клубе.

В протоколе матча на сайте РПЛ со ссылкой на врача "Рубина" Дениса Солодкова отмечалось, что Кузяеву оказали медицинскую помощь, была выполнена транспортировка в медицинское учреждение для прохождения дальнейшего обследования. Предварительно сообщалось, что у Кузяева сотрясение мозга и перелом костей носа.

Кузяеву 32 года, он перешел в "Рубин" 24 сентября. До этого два сезона он выступал за французский "Гавр". По ходу карьеры полузащитник также играл за "Карелию", нижнекамский "Нефтехимик", грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит", с которым пять раз становился чемпионом России.