Слишкович покинул пост главного тренера футбольного клуба "Оренбург"

Он возглавлял команду с октября 2024 года

Редакция сайта ТАСС

Владимир Слишкович © Валерия Калугина/ ТАСС

ТАСС, 5 октября. Босниец Владимир Слишкович покинул пост главного тренера футбольного клуба "Оренбург". Об этом сообщила пресс-служба команды.

В воскресенье "Оренбург" проиграл "Ростову" в домашнем матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1. На счету команды всего 1 победа в нынешнем сезоне РПЛ, она занимает 14-е место в турнирной таблице с 7 очками. При этом клуб одержал 3 победы в 5 турах кубка страны и продолжит борьбу за трофей по итогам группового этапа.

Слишковичу 42 года, он возглавлял команду с октября 2024 года. В прошлом сезоне под его руководством команда финишировала 15-й в чемпионате России и по спортивному принципу должна была опуститься в Первую лигу. Однако перед стартом сезона-2025/26 из участников РПЛ исключили московское "Торпедо". Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

По ходу карьеры Слишкович работал в московском "Спартаке". С 2022 года боснийский специалист был ассистентом в тренерском штабе испанца Гильермо Абаскаля, с середины апреля исполнял обязанности главного тренера столичного клуба и провел в этой должности 10 матчей, покинув команду по окончании сезона-2023/24. Ранее Слишкович работал ассистентом главного тренера в молодежной сборной Боснии и Герцеговины, а также главным тренером клуба второй китайской лиги "Хунань Биллоуз".

Следующий матч "Оренбург" проведет 18 октября. Команда встретится на выезде с самарскими "Крыльями Советов".