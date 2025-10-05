Бывший член исполкома WBC Лаптев умер в возрасте 79 лет

Причина смерти не уточняется

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Бывший член исполкома Всемирного боксерского совета (WBC) Владимир Лаптев умер в возрасте 79 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Богородского городского округа Московской области Игорь Сухин.

"Горькая весть. Ушел из жизни Владимир Николаевич Лаптев. Для Ногинского района, ныне Богородского городского округа, потеря тяжелая и поистине невосполнимая", - написал Сухин.

Лаптев был членом исполкома и совета управляющих WBC, первым вице-президентом Федерации бокса России, мастером спорта по боксу. Более 26 лет руководил Ногинским районом Московской области.