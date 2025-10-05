Московское "Динамо" в 10-й раз выиграло Кубок России по хоккею с мячом

Столичная команда победила "СКА - Уральский трубник" из Первоуральска

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 9:2 обыграло "СКА - Уральский трубник" из Первоуральска в финале Кубка России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Москве.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Егор Ахманаев (31-я, 46-я и 78-я минуты), Михаил Сергеев (35), Артем Бутенко (42), Роман Дарковский (43), Степан Зыков (54), Егор Дашков (58) и Марат Шарипов (71). У проигравших отличились Егор Филиппов (80) и Кирилл Девятых (83).

"Динамо" стало десятикратным обладателем Кубка России. Московская команда является рекордсменом по этому показателю. "СКА - Уральский трубник" впервые играл в финале Кубка России.